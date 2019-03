ADS-Tec macht Laden in wenigen Minuten möglich

Anzeige

Im Baden-Württemberg-Pavillon (Halle 27, Stand H75) präsentiert ADS-Tec seine 320-kW-DC-Schnellladetechnologie für E-Fahrzeuge, die dank integrierter Hochleistungsbatterie kurze Ladezeiten ermöglicht.

Entscheidender Bestandteil der Lösung mit dem Namen High Power Charger ist das extrem komprimierte würfelförmige Speichersystem HPC-Booster mit einer Grundfläche von weniger als 1,5 m². Über die Schnellladesäulen HPC-Dispenser ist pro Säule eine DC-Ladeleistung von bis zu 320 kW möglich. Damit können mehrere hundert Kilometer Reichweite in wenigen Minuten geladen werden.

Das System ist laut Hersteller leicht zu integrieren und nutzt das bestehende Verteilnetz ohne aufwendigen Netzausbau. Durch seine kleine Baugröße kann es selbst in innerstädtischen Gebieten eingesetzt werden. Das Laden ist geräuschreduziert und damit auch für Wohngebiete geeignet. Die Technologie hat ADS-Tec gemeinsam mit der Porsche Engineering Group entwickelt.

Eine schnell integrierbare Lösung bietet ADS-Tec auch mit dem kompakten Outdoor-Batteriesystem Powerbooster. Dieses liefert ebenfalls hohe Leistungen an Schnellladestationen, während es mit niedriger Leistung am verfügbaren Netzanschlusspunkt nachgeladen wird. Der Powerbooster kann nahezu überall aufgestellt und an das 400-Volt-Verteilnetz angeschlossen werden.

13. März 2019