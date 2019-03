Alles für den Schaltschrank

Anzeige

Überspannungsschutz Phoenix Contact(Halle 9, Stand F40) zeigt auf der Industriemesse ein neues Assistenzsystem für denim Netzschutzbereich und eine Lösung für den Schaltschrankbau.

Das Assistenzsystem Impulse-Check misst elektromagnetische Störungen und Stoßströme in Echtzeit und erfasst kontinuierlich den Zustand der Anlage und des Überspannungsschutzes. Die verbleibende Lebenserwartung (State of Health) der Schutzgeräte wird so transparent und Wartungseinsätze werden planbarer, heißt es. Standortinformationen oder lokale Wetterdaten lassen sich über die Cloud-Integration einfach verknüpfen. Ersatzstecker können automatisch bestellt, Messwerte für eigene Auswertungen exportiert werden. Über die Echtzeitüberwachung ist der Zustand der Überspannungsschutzgeräte immer bekannt. Ein Statusbericht lässt sich jederzeit auf Knopfdruck erstellen.

Die Schaltschranklösung Complete-Line beinhaltet Soft- und Hardware-Komponenten, deren Zusammenspiel alle Arbeitsschritte vom Engineering, über die Beschaffung bis hin zu Installation und Betrieb vereinfachen sollen. Das Portfolio umfasst Produkte für alle Aufgaben im Schaltschrank: Verbinden, Schalten, Trennen und Messen, Steuern und Versorgen ebenso wie Automatisieren. Sie sind universell und intuitiv einsetzbar.

Die Planungs- und Markierungs-Software Project Complete begleitet den Prozess der Schaltschrankerstellung und bietet zudem eine Bestellfunktion für Klemmleisten.

