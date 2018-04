Anzeige

In den Mittelpunkt seines Messeauftritts stellt Leuze electronic seine Kompetenz in Safety at work. Aber auch neue Industrie 4.0-Technik hat man im Gepäck.

Auf Basis seiner Sicherheits-Lichtvorhänge MLC entwickelte Leuze (Halle 9, Stand F68) mit Smart Process Gating eine Alternative zum Mutingverfahren, welches keine signalgebenden Sensoren benötigt. Zudem sind die neuen Profinet/Profisafe-Varianten des Sicherheits-Laserscanners RSL 400 für den Automobilbau auch AIDA-konform verfügbar. Außerdem wurden die Messwerte der RSL-Sicherheitstechnik nun speziell auf die Anforderungen der Navigationssoftware von Automated Guided Vehicles (AGVs) ausgelegt.

Für Condition Monitoring und Predicitive Maintenance stellt man zudem eine intelligente Sensorleitung vor, die es möglichen soll, einen drohenden Aderbruch zu erkennen, noch bevor die Sensorleitung ganz ausfällt. Leuze zeigt außerdem, wie Sensordaten mittels OPC UA und Cloudservices bis über Unternehmensgrenzen hinweg global vernetzt werden können. Eine Augmented Reality Datenbrille soll zudem die Inbetriebnahme für den Einrichter vereinfachen: Geräteparameter und Lesefelder des Barcodelesers werden auf der HoloLens angezeigt, was die Lesequalität verbessern und die Inbetriebnahmezeit reduzieren soll.

