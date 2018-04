Besucher dürfen Tools selbst ausprobieren

Anzeige

Mit dem Configurator für Tragschienenkomponenten, einem Kommunikationsmodul und einer Analysesoftware bringt Weidmüller (Halle 11, Stand B58) drei Neuheiten zur Messe. Besucher dürfen selbst Hand anlegen.

Der Weidmüller Configurator (WMC) ist eine Softwarelösung, die die Auswahl, Projektierung und Bestellung von Tragschienenkomponenten beschleunigt. Das Tool unterstützt den Engineering-Workflow von der Planung mit E-CAD-Systemen bis zur Dokumentation. Die Vorteile: einfache Bedienung, übersichtliche Gestaltung und Integration ins Engineering-System. Die Produktdaten sind voll integrierbar in allen gängigen Engineering-Tools.

Mit dem aufsteckbaren Kommunikationsmodul Pro Com ist eine durchgängige Kommunikation von der Feldebene bis zur Cloud möglich. Es kann zur Erfassung von produkt- und zustandsorientierten Daten auf die Stromversorgung Protop aufgesteckt werden. Die Daten lassen sich anschließend an eine übergeordnete Steuerung übertragen und in einer Cloud auswerten. Zudem zeigt der Hersteller eine Analysesoftware, die veränderte Rahmenbedingungen erkennt und durch einen Vorhersagealgorithmus eine Ausfallwahrscheinlichkeit vorhersagen und vor dem Ausfall warnen kann. Bei der Liveapplikation können Besucher die Maschine selbst manipulieren.

12. April 2018