Anzeige

Wenn ein Kamerasensor nicht genau senkrecht über einem einem zu prüfenden Objekt montiert werden kann, führt dies oft zur Verzeichnung des Kamerabildes und damit zu Prüfergebnisabweichungen. Diese mussten bislang über die Parametriersoftware korrigiert werden. Mithilfe eines sogenannten Kalibriertargets lassen sich nun die Monochrom-Kameras OC53 von IPF Electronic (Halle 9, Stand H16) per Knopfdruck kalibrieren und Bilder in Echtzeit entzerren. Das Kalibriertarget wird hierzu nach der Kameramontage unter das Gerät gelegt und ausgerichtet. Mithilfe der Kalibrierplatte und Weltkoordinaten können Pixel zudem einfach in eine Maßeinheit umgerechnet werden.

25. März 2019