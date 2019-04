Bremsen sensorlos überwachen

Anzeige

Mit der neuen Ausführung des Modul Roba-Brake-Checker lassen sich Sicherheitsbremsen jetzt auch sensorlos überwachen und versorgen. Das eröffnet neue Möglichkeiten für das Bremsenmonitoring.

Mayr Antriebstechnik (Halle 25, Stand D30) zeigt in Hannover mit der Roba-Servostop- Baureihe Sicherheitsbremsen, die mit ihrer schlanken Bauform und dem geringen Gewicht auf die Anforderungen der Robotik zugeschnitten sind. Daneben bietet das Unternehmen in elektromagnetischer Ausführung die fluidfreie Linearbremse Roba-Linearstop, die schwerkraftbelastete Vertikalachsen absichert. Sie kommt bei Anwendungen zum Einsatz, bei denen keine Kompressoren oder Aggregate für Druckluft oder Ölhydraulik zur Verfügung stehen.

Für beide Bremsen bieten sich nun neue Möglichkeiten im Bereich Bremsenmonitoring. Denn mit der neuen, sensorlosen Ausführung des Moduls Roba-Brake-Checker können jetzt dank feinerer Auswertung auch kleine Bremsengrößen ab einem Bremsmoment von 0,7 Nm versorgt und überwacht werden. Das Modul analysiert Strom und Spannung und erkennt so die Bewegung der Ankerscheibe. Es weiß zu jedem Zeitpunkt, in welchem Zustand sich die Bremse befindet und überwacht neben Schaltzustand, Temperatur und Verschleiß auch auf Zugweg- oder Zugkraftreserve. Das Modul lässt sich einfach in Maschinen und Anlagen integrieren. Auch bestehende Installationen können laut Anbieter problemlos nachgerüstet werden.

2. April 2019

