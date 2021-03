CtrlX Automation von Bosch Rexroth bietet Offenheit und Modularität

Anzeige

Bosch Rexroth hat seine Lösung ctrlX Automation im virtuellen Gepäck. Das System – bestehend aus Hardware- und Software – verfügt über ein Linux-Echtzeit-Betriebssystem, durchgängig offene Standards, App-Technologie für die Programmierung, ein Web-basiertes Engineering und umfassende IoT-Anbindung. Mit ctrlX Automation kann der Kunde laut Herstellerangaben alle verfügbaren Komponenten, von bestehenden über neue Bosch-Rexroth-Lösungen bis zu Anwendungen aus dem Ökosystem ctrlX World beliebig miteinander kombiniert einsetzen. So entstehen bedarfsgerechte Gesamtlösungen: Beispielsweise können die MS2N-Motoren von ctrlX Automation an bisherigen Antriebsreglern betrieben werden und die neuen Antriebsregler ctrlX Drive arbeiten mit den bewährten CNC- und Motion-Steuerungen MTX und MLC zusammen. Umgekehrt können Anwender die Steuerung ctrlX Core in Kombination mit den Antrieben und E/As bisheriger Produktlinien einsetzen.

Automatisierungskomponenten beliebig miteinander kombinieren

Durch die Offenheit der Plattform lassen sich auch Lösungen von Third-Party-Anbietern integrieren. Anwender können in der Partnerwelt ctrlX World sowohl hauseigene Apps von Bosch Rexroth als auch Applikationen von Drittanbietern und selbst erstellte Apps nutzen. Die Automatisierungsplattform ist zudem offen für die Co-Creation von Lösungen sowie Hardware von Partnern.

„Die Kompatibilität der einzelnen Komponenten ermöglicht es, Automatisierungsaufgaben bedarfsgerecht zu lösen. Die Migration auf neue Lösungen ist mit ctrlX Automation einfach umsetzbar. Dabei stellen wir eine Ersatzteilverfügbarkeit von garantierten 10 bis zu möglichen 25 Jahren sicher. So können Kunden ihre Architekturen stabil, so modern wie möglich und zukunftsfähig ausrichten,“ erklärt Steffen Winkler, Vertriebsleitung der Business Unit Automation & Electrification Solutions bei Bosch Rexroth.

www.boschrexroth.de

Kontakt:

Bosch Rexroth AG

Zum Eisengießer 1

97816 Lohr am Main

Tel.: +49 9352–180

E-Mail: info@boschrexroth.de

www.boschrexroth.de