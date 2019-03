Der kleine Gehilfe

Anzeige

Cobotta von Denso Robotics (Halle 17, Stand C67) ist ein kompakter Roboter für die sichere Mensch-Roboter-Kooperation. Mit seinem Eigengewicht von 4 kg und einer in den Roboterarm integrierten Steuerung ist er einfach zu transportieren, sofort einsatzbereit und dank der grafisch gestalteten App „Cobotta World“ einfach zu bedienen. Er ist als offene Plattform entwickelt und lässt sich in bestehende Systeme integrieren. Mit einer Traglastfähigkeit bis 500 g und dem kompakten Design eignet er sich zum Arbeiten auf begrenztem Raum. Ein wichtiger Punkt ist die Sicherheit: Der Roboter besitzt weder Ecken noch Kanten und erfüllt die entsprechenden ISO-Normen; die Geschwindigkeit (100 bis maximal 1000 mm/s) ist an die Zusammenarbeit mit Menschen angepasst. Der Messeauftritt markiert den Serienstart in Europa.

29. März 2019