DGUV-konforme End-of-Arm-Tools

Anzeige

Die digitale Transformation erfordert gerade in Handhabung und Montage ein vernetztes Zusammenspiel aller beteiligten Komponenten. Schunk (Halle 17, Stand B40) will daher zeigen, wie breit das Spektrum des mechatronischen Greifens bereits ist, wie einfach die smarten Module mittlerweile zu bedienen sind und welche Möglichkeiten sie zur Prozessüberwachung unmittelbar am Werkstück bieten. Einen Schwerpunkt wird man daher auf kollaborative Anwendungen setzen: Damit die Mensch-Roboter-Kollaboration zum Erfolg wird, braucht es End-of-Arm-Tools, die nachweislich die Vorgaben der DGUV einhalten und zugleich auf hohe Akzeptanz beim Menschen stoßen. Diese Symbiose bieten die zertifizierten Co-act-Greifer. Mit dem Plug&Work-fähigen 24V-Baukasten will Schunk zudem einen neuen Standard in der Montageautomation definieren.

18. April 2018