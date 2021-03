Messe: Internationale Strahlkraft einer virtuellen Hannover Messe bleibt erhalten

Anzeige

Die weltweit größte Technologieschau findet in diesem Jahr Pandemie-bedingt rein digital statt. Mit dem Dreiklang aus Innovationen, Networking und Orientierung will die Veranstaltung an fünf virtuellen Messetagen auch wichtige Fragen der industriellen Transformation in Coronazeiten erörtern. Messechef Dr. Jochen Köckler erwartet Aussteller aus mehr als 40 Ländern.

» Dietmar Kieser, stv. Chefredakteur Industrieanzeiger

Was hat die Hannover Messe Digital Edition 2021 gemeinsam mit den Hannover Messe Digital Days 2020 und welches sind die größten Veränderungen?

Die Hannover Messe Digital Edition basiert auf den Säulen „Expo, Conference und Networking“ und ist konsequent auf die Bedürfnisse der Besucher zugeschnitten. Damit ist sie wesentlich umfassender als die Digital Days, die ein zweitägiges Konferenzprogramm abbildeten. Im Bereich Expo haben die Besucher zum Beispiel direkten Zugriff auf die umfassenden Produktübersichten der Aussteller. Das virtuelle Konferenzprogramm der digitalen Hannover Messe startet am Messemontag mit dem Fokus auf wirtschaftspolitische Fragestellungen. Von Dienstag bis Donnerstag stehen technologische Innovationen und Lösungen im Vordergrund. Und am Freitag organisieren wir den Kongress WomenPower. Ganz neu ist das Networking. Es bietet allen Teilnehmern der Hannover Messe Digital Edition, sich untereinander zu vernetzen.

Konnten Sie Erfahrungen daraus ableiten und für das diesjährige Event nutzen?

Wir haben im digitalen Bereich viel dazu gelernt und sind nun bestens aufgestellt. Mit dem H’uP haben wir zum Beispiel eine Event-Location für hybride oder rein digitale Veranstaltungen direkt auf unserem Messegelände geschaffen. Nach den erfolgreichen Digital Days liefern wir nun mit der Hannover Messe Digital Edition ein exzellentes virtuelles Event.

Ist es von Vorteil, wenn ein digitales Event die auf Digitalisierung basierende industrielle Transformation thematisiert?

Das ist sicher hilfreich, da viele unserer Aussteller ebenfalls sehr digital aufgestellt sind beziehungsweise die Corona-Pandemie dazu genutzt haben, in dem Bereich besser zu werden.

Wie viele Aussteller werden auf der Online-Expo präsent sein?

Wir erwarten zur Hannover Messe Digital Edition zwischen 800 und 1000 Aussteller aus aller Welt.

Wird es auch virtuell begehbare Messestände geben?

Eine digitale Messe unterscheidet sich in vielen Belangen von einer Präsenzveranstaltung. Messestände sind zum Beispiel nicht erforderlich, vielmehr geht es darum, die einzelnen Produkte digital so in Szene zu setzen, dass der Fachbesucher sie sofort findet, sich dann umfassend darüber informieren kann und im dritten Schritt digital Kontakt zum jeweiligen Unternehmen aufnimmt.

Wie international wird die Digital Edition sein?

Wir erwarten Aussteller aus mehr als 40 Ländern. Die internationale Strahlkraft einer digitalen Hannover Messe bleibt somit erhalten. Für viele Aussteller und Besucher aus dem Ausland ist es sogar noch einfacher, sich an der Messe zu beteiligen, da keine Reisetätigkeit erforderlich ist.

Wie viele registrierte Teilnehmer der Hannover Messe Digital Days kamen aus dem Ausland?

Rund 40 Prozent der Teilnehmer kamen aus dem Ausland, die Top-Besucherländer waren Japan, USA, Kanada, Indien, Mexiko, die Niederlande, die Schweiz, Spanien und die Türkei.

Wird das für die Hannover Messe 2020 konzipierte Konzept bei der Präsenzveranstaltung 2022 Premiere feiern?

Wir arbeiten im Hintergrund bereits mit Hochdruck an der Hannover Messe 2022. Dort werden wir das neue Messekonzept erstmals umsetzen. Wir sind überzeugt davon, dass die Hannover Messe damit noch attraktiver für Aussteller und Besucher wird und freuen uns auf die Präsenzveranstaltung im kommenden Jahr.

Erfordern technologische Entwicklungen während der Pandemiezeit ein Nachjustieren des neuen Konzepts?

Unser Messekonzept ist so ausgelegt, dass es für die nächsten Jahre trägt. Natürlich sind immer wieder Anpassungen erforderlich, wenn sich Märkte fundamental ändern, aber das sehen wir für 2022 nicht für unsere klassische Kundenklientel.

Pflegen sie bestimmte Inhalte des digitalen Messeformats weiter und wird es ganzjährig nutzbar sein?

Mit der Hannover Messe Digital Edition schaffen wir eine Plattform, auf der sich Besucher ganzjährig über neue Produkte und Lösungen unserer Aussteller informieren können. Bereits vor den eigentlichen Messetagen sind viele Messeinhalte abrufbar, und danach natürlich auch.

