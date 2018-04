Drahtlose Sensoren in der Cloud auswerten

Anzeige

Die kabellosen Messsysteme Kiro solo von B+B Thermo-Technik (Halle 11, Stand B75) wurden für Kühlschränke, Labore, Brutkästen oder Gewächshäuser entwickelt. Das System übermittelt Temperatur, Feuchte, Druck, Licht oder CO² per WLAN in die Cloud. Von dort lassen sich die Daten über einen Browser anzeigen und exportieren. Mit Kiro multi lassen sich Sensornetzwerke mit mehreren hundert Meter Reichweite aufbauen, betrieben durch Solarstrom. Jeder Sensorknoten übermittelt seine Daten per Funk an ein Gateway. Es kann zeitgleich an verschiedenen Orten gemessen werden, wodurch etwa Gebäudekomplexe überwacht werden können. Das Kiro local basiert auf der 2402-2480 MHz-Technologie. Die gemessenen Daten werden mittels Funk an ein Gateway gesendet und lokal ausgewertet, dann übermittelt das Gateway die Daten in die Cloud. Die Besonderheit: die Größe des Sensorknotens entspricht der eines Pinnwandmagneten.

14. April 2018