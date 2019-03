Druckluft präzise regulieren

Anzeige

Am Messestand von Emerson (Halle 23, Stand C39) sind erstmals die Produktlinien der Proportionalventile von Asco und Neuerwerb Aventics gemeinsam zu sehen. Proportionalventile sind ein wichtiger Bestandteil in vielen Herstellungsprozessen und Maschinen und kommen dort zum Einsatz, wo eine präzisere Regelung erforderlich ist als in Anwendungen mit einfachen Wegeventilen.

Neben den klassischen Reglern des Standardprogramms umfasst das Emerson-Portfolio spezielle Proportionalregler beispielsweise für das Laserschneiden sowie einbaufertige Lösungen. IO-Link-Varianten ermöglichen darüber hinaus eine einfache Einbindung in IIoT-Anwendungen, heißt es. Proportionalventile aus Edelstahl für Spezialmaschinen und Absperrventile für die Handhabung aggressiver Medien gehören ebenfalls zum Portfolio

12. März 2019