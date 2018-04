Eine Bibliothek voller Bausteine

Anzeige

Am Beispiel eines verketteten Systems zeigt Baumüller (Halle 14, Stand H12), wie Maschinen so gekoppelt werden können, dass mehrere Schritte in einem Prozess erfolgen. Auch die Software ist modular aufgebaut.

Der Nürnberger Automatisierer rüstet komplette Maschinenmodule – vom Motor bis hin zur Software – aus, die über die geeigneten Schnittstellen verknüpft oder in bestehende Anlagen integriert werden können. Softwareseitig können Anwender einzelne vorprogrammierte Funktionsbausteine oder komplette Bibliotheken mit validierten Bausteinen erwerben.

Besonders nutzerfreundlich sei der Inbetriebnahme-Wizard des Herstellers, der intuitiv und schnell durch die einzelnen Schritte führt, etwa von Servopumpen im Spritzgießbereich, heißt es.

Durch einen sogenannten digitalen Zwilling ist die Performance der Maschine schon im Konstruktionsprozess vorhersehbar. So kann das Verhalten der Maschine im Betrieb schon vor der Inbetriebnahme getestet und Fehler früh erkannt und beseitigt werden. Der Maschinenbauer erhält außerdem alle notwendigen Projektdaten des Antriebsstranges schon in einem frühen Stadium des Entwicklungsprozesses und kann seine Konstruktion darauf auslegen.

Mit seinen vielfältigen dezentralen Antriebslösungen ermöglicht Baumüller Maschinen- und Fahrzeugbauern Vorteile in der Anlagenkonstruktion. Werden Umrichter nicht zentral im Schaltschrank, sondern motornah oder direkt auf dem Motor positioniert, zieht dies oft eine deutliche Platzersparnis und einen geringeren Verkabelungsaufwand nach sich. Das Antriebssystem Powermela ist eine dezentrale Lösung, die speziell für den Einsatz in mobilen Nutzfahrzeugen und Arbeitsmaschinen optimiert ist.

6. April 2018