Elektronisch verriegelt

Anzeige

In Hannover stellt Emka sein Portfolio an elektronischen Verschluss-Systemen in den Mittelpunkt (Halle 3, Stand M07). Unter anderem das neue System eCam: Ein elektronischer Zungenverschluss sichert Türen, Klappen & Co. vor unbefugtem Öffnen – sei es von Schaltschränken und Maschinen oder gegen Diebstahl und Sabotage. eCam besteht aus einem ansteuerbaren Vorreiber an der Vorderseite und einem elektronischen Verschluss auf der Innenseite, der im Notfall (etwa Stromausfall) per Notöffnung betätigt werden kann – so, wie es der Anwender wünscht.

Nach eigenen Angaben kann Emka branchenübergreifend auf alle Wünsche eingehen – ob das System nun mit ID-Karte, PIN-Code, Fingerprint oder mit dem Chip zur Zeiterfassung betätigt werden soll.

17. April 2018