Er übernimmt die Nachtschicht

Mit dem Robotersystem Helmo wird die Automatisierung mobil: Es kann autonom fahren und innerhalb seiner Produktionsumgebung selbsttätig navigieren. Für den mobilen Betrieb verfügt es über große Energiespeicher.

Das Herzstück des Systems von Stäubli (Halle 17, C13) ist ein leistungsfähiger Standardroboter mit geringen Modifikationen, in diesem Fall ein Roboter aus der TX2-Baureihe. Durch die Kombination von Robotertechnik und mobiler Transportplattform entstand ein flexibles Produktionssystem, das komplexe Aufgaben automatisiert übernehmen kann, die bis dato als nicht automatisierbar galten. Dazu zählen das Be- und Entladen sowie die Verkettung von Werkzeugmaschinen.

Frei konfigurierbare Steckverbindungen sorgen mit dem modularen Combitac-System dafür, dass mobile Produktionseinheiten an ihren Arbeitsstationen mit nur einer Steckverbindung alle notwendigen Strom-, Signal- und Datenübertragungen aufbauen. Selbst Hydraulik- und Flüssigkeitskupplungen lassen sich integrieren. So lässt sich auch der mobile Roboter an der Arbeitsstation mit den nötigen Ressourcen versorgen.

Anwender können künftig mobil in Industrie-4.0-Umgebungen produzieren und mit einem Plus an Autonomie, Flexibilität und Produktivität rechnen. Das bedeutet auch, dass der mobile Roboter länger bleibt als seine Kollegen und auch die Nachtschicht übernimmt.

26. März 2019

