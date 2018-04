Anzeige

Unter dem Motto „Industrial Strength AI“ demonstriert 5Analytics (Halle 17, Stand B68), wie Industrieunternehmen von dem KI-Anwendungsfeld Process and Decision Automation profitieren. Neben einer Demo zum Thema Predictive Maintenance erfahren Fachbesucher, welche weiteren Einsatzmöglichkeiten KI in der Industrie bietet. Auch am Stand von Enisco (Halle 17, Stand C14) ist das Unternehmen mit vertreten. Hier zeigt das KI-Unternehmen in der „Factory of the Future“ mit einer Demo, wie mittels Echtzeitanalysen die Qualität von Gütern im Produktionsprozess vorhergesagt wird.

3. April 2018