Fertigungsprozesse mit ERP auftragsübergreifend planen

Der ERP-Anbieter AMS.Solution stellt in Hannover sein aktuelles Release vor, mit dem CNC-Maschinen in der Fertigung direkt an das ERP-System angebunden werden können.

Auf dem VDMA-Gemeinschaftsstand (Halle 7, E26) zeigt das Beratungs- und Softwarehaus AMS.Solution sein aktuelles Release 9.0 seiner Business Software ams.erp. Als projektorientiert arbeitendes Auftragsmanagementsystem erfüllt das ERP-System laut Anbieter die spezifischen Prozessanforderungen der Einzel-, Auftrags- und Variantenfertigung.

Anbindung an CNC direkt im ERP

Im Bereich Fertigung vertieft die Software die Anbindung an CNC-Steuerungen des Maschinenparks und sorgt dafür, dass sich Fertigungsprozesse auftragsübergreifend planen und steuern lassen. Die Schnittstelle unterstützt den bidirektionalen Austausch der aktuellen Auftrags- und Betriebsdaten: Zu Beginn eines neuen Produktionsauftrags übermittelt das ERP die zu fertigende Baugruppenstruktur an das Schachtelprogramm der im Zuge der Reihenfolgeplanung ausgewählten Maschine. Wenn der Schachtelplan steht, wird die Spezifikation des erforderlichen Materials an die Materialwirtschaft übermittelt, die das passende Blech bereitstellt. Sobald das CNC-Programm abgearbeitet ist, sendet die Werkzeugmaschine die vom Auftragsmanagement benötigten Daten an das ERP zurück. Hierzu zählen vor allem die Fertigmeldung, die Maschinenzeit und die Verschnittmenge.

Web-Anwendung von AMS mit benutzerfreundlicher Oberfläche

Außerdem hat das Unternehmen seine Web-Anwendung ams.taskmanager weiterentwickelt. Diese bietet nun eine leicht konfigurierbare Benutzeroberfläche, auf der sich Aufgaben jeglicher Art frei strukturieren lassen. So können Anwender flexibel festlegen, wer wann welche Informationen zu liefern oder weiterzuverarbeiten hat. Um den jeweiligen Vorgang vereinbarungsgemäß abzuschließen, schafft der Taskmanager einen reibungslosen Kommunikationsfluss – und durch die Integration mit dem herstellereigenen ERP-System stehen sämtliche ERP-Daten online zur Verfügung, heißt es.

12. März 2019