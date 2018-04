Ganzheitliches System

Anzeige

Nach fünf Jahren Entwicklungszeit zeigt Rittal das neue Großschranksystem für die digitale Wertschöpfungskette.

Neben der Premiere seines neuen Großschranksystems präsentiert Rittal (Halle 11, Stand E06) eine integrierte Kühllösung – eine Symbiose aus Schaltschrank und Kühlgerät – sowie eine Ri4Power-Anwendung für Niederspannungsschaltanlagen. Diese zeigen, dass der Nutzen des neuen Großschranksystems nicht nur im Schrank selbst liegt, sondern im systemischen Zusammenwirken mit Kühlgeräte- und Stromverteilungskomponenten.

Zudem hat man das neue Sockelsystem dabei, das alle Vorteile der bisherigen TS 8- und Flex-Block-Sockelsysteme in einer Lösung vereint. Es soll die Sockelmontage vereinfachen und integriert darüber hinaus noch weitere Funktionen wie die sichere Befestigung von Kabeln mittels Standard-Chassis.

Zu den weiteren Produktneuheiten zählen das höhenverstellbare Tragarmprofil für die ergonomische Anordnung eines Panels oder Bedienelemente an Maschinen und Anlagen, sowie die Vervollständigung des Portfolios an LED-Systemleuchten.

Für höhere Energieeffizienz bei der Schaltschrank- und Maschinenkühlung sorgen die Blue e+ Wandanbau-Kühlgeräte mit 1,6 kW und Blue e+ Chiller mit 2,5 bis 6 kW Kühlleistung. Kommunikationsfähig für Industrie 4.0-Anwendungen macht Rittal diese mit dem neuen IoT Interface. Zum neuen Leistungsspektrum zählen auch kältemittelbasierte Kühllösungen mit 20 kW, Hybrid-Lösungen (mit indirekter Freikühlung) mit 35 kW und sowie eine neue Generation an wassergekühlten IT-Kühlungslösungen.

Eine weitere IT-Innovation ist das Secure Edge Data Center. Die schlüsselfertige Lösung für Rechenzentren, die Rittal gemeinsam mit den Partnern ABB und HPE entwickelt hat, ist speziell auf den Betrieb in rauen Industrieumgebungen ausgelegt. So rücken IT-Kapazitäten näher an den Ort der Datenerfassung und Maschinensteuerung.

10. April 2018