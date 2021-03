Gebündeltes Wissen zu Engineering, Automatisierung und Edge Cloud

Anzeige

Der Schaltschrank- und IT-Infrastruktur-Systemausrüster Rittal, der CAE- und CAD-Lösungsanbieter Eplan und der Cloud- und Edge-Spezialist German Edge Cloud – alles Unternehmen der Friedhelm Loh Group – präsentieren gebündelt ihre aktuellen Lösungen für die industrielle Transformation. Besucher erfahren online in mehr als 20 Live-Streamings und Expertenvorträgen auf der digitalen Hannover Messe, was in Sachen Digitalisierung heute schon machbar ist. Unter dem Leitmotiv „Zukunft. Einfach. Machen“ zeigen die Unternehmen wie sich Engineering- sowie Fertigungsprozesse in der Industrie deutlich beschleunigen lassen.

Die Highlights im Überblick

Rittal zeigt etwa gemeinsam mit Eplan durchgängige Engineering- und Automatisierungslösungen für die Bearbeitung von Schaltschränken sowie die Rittal-eigene Gehäuseplattform AX und KX für einen noch effizienteren Steuerungs- und Schaltanlagenbau.

Der CAE- und CAD-Softwareanbieter Eplan präsentiert erste Einblicke in seine neue Engineering-Plattform sowie erweiterte Cloud-Services unter Eplan ePulse.

Das Unternehmen German Edge Cloud stellt seine Komplettlösung Oncite vor, eine schnell einsetzbare und datensouveräne Edge- und Cloud-Lösung für die Digitalisierung von industriellen Fertigungsprozessen. Zur flexibleren Integration der Appliance in alle Leitebenen der Fertigung hat IBM die Appliance um die IBM Cloud Pak Lösung erweitert. Die Lösung kommt in der Smart Factory von Rittal in Haiger zum Einsatz.

(Wir berichteten: www.industrieanzeiger.de/news/german-edge-cloud-und-ibm-erweitern-hybrid-cloud-loesung

Außerdem hat Rittal seine neue IT-Infrastrukturplattform RiMatrix Next Generation, ein Modulsystem für den flexiblen, sicheren und schnellen Aufbau von Rechenzentren – von Edge bis Hyperscale – im digitalen Gepäck dabei.

Deep Dives und Wissensaufbau durch Streamings

In insgesamt 20 Live-Streamings und Expertenvorträgen – darunter auch ein Vortrag der Technologiepartnerschaft „Smart Engineering and Production“ mit dem Verbindungstechnikspezialisten Phoenix Contact mit Fokus auf „Automatisierung in der Produktion“ – können sich Fachbesucher auf dem Portal der Hannover Messe über Neuentwicklungen informieren. Dabei geben Referenten von Rittal, Eplan und German Edge Cloud Antworten auf aktuelle Fragen der Industrie:

Wie lassen sich IIoT-basierte Architekturen effizient realisieren und Fabriken datensouverän digitalisieren – während sich Fabrikbetreiber auf ihr Kerngeschäft konzentrieren?

Wie gelingt es, die Prozesse im Steuerungs- und Schaltanlagenbau noch schneller zu machen, um weiter Kosten zu senken und Effizienz zu steigern?

Wie sieht zukunftsweisendes Engineering durch Automatisierung mit modernen Methoden und Tools aus und wie funktioniert vernetztes Engineering in der Cloud?

Wie wirken sich die aktuellen Marktentwicklungen im Energiesektor auf den Steuerungs- und Schaltanlagenbau aus? Was sind die konkreten Kundenanforderungen und Lösungen?

Was müssen IT-Infrastrukturlösungen bieten, um schnell verfügbare und flexibel skalierbare Anwendungen für alle IT-Szenarien – von Edge bis Hyperscale – abbilden zu können?

Über German Edge Cloud

German Edge Cloud (GEC), ein Unternehmen der Friedhelm Loh Group, hat sich auf Edge- und Cloudsysteme für datensensitive Unternehmen spezialisiert. Zu den Zielen der GEC-Lösungen gehört es, die Daten in vernetzten Umgebungen schnell, einfach und sicher verfügbar zu machen und dem Kunden die volle Datensouveränität zu ermöglichen. Die Lösungen unterstützen insbesondere moderne datenintensive und performancekritische Use Cases.

Im Verbund mit Industrie- und Forschungspartnern entstehen somit einfach und schnell einsetzbare Lösungen, mit denen Unternehmen unterschiedlicher Branchen die Digitalisierungsherausforderungen effektiver lösen und digitale Wertschöpfung erzielen können. GEC agiert dabei als Entwickler und Service-Integrator für flexible schlüsselfertige Lösungen und bietet sowohl eigene als auch partnerbezogene branchenspezifische Systeme mit dem passenden Mix an Edge-, Private- und Public-Cloud-Anteilen.

German Edge Cloud integriert und betreibt hybride private Edge-Cloud-Infrastrukturen von Infrastructure as a Service (IaaS) über Platform as a Service (PaaS) bis zu industrie-spezifischen Anwendungen im Software as a Service-Modell (SaaS). Als Gründungsmitglied des Projektes „Gaia-X“ verfolgt German Edge Cloud das Ziel interoperabler Plattform-lösungen mit Lock-in-Minimierung aus Kundensicht.

ww.friedhelm-loh-group.com

Kontakt:

German Edge Cloud GmbH & Co. KG

Düsseldorfer Str. 40a

65760 Eschborn

Tel: +49 2772505–0

www.gec.io

Rittal GmbH & Co. KG

Auf dem Stützelberg

35745 Herborn

Tel.: +49 2772505–0

E-Mail: info@rittal.de

www.rittal.com