Gesundheitscheck für Lager

Anzeige

Die Condition Monitoring-Lösung Smart Sensor von ABB (Halle 11, Stand A35) ist jetzt auch für Stehlager der Marke Dodge erhältlich. Der Sensor erfasst Vibrationen und Temperatur, um den Zustand der Lager zu prüfen.

„Lager sind kritische Komponenten in Förderanlagen und sind häufig der erste Indikator für ein Anlagenproblem“, weiß Jonas Spoorendonk, Digital Portfolio Manager Motors & Generators bei ABB Automation Products. 80 % der Lagerausfälle sind durch die Schmierung bedingt, und ein „heiß laufendes“ Lager kann auf eine nicht ausreichende Schmierung hindeuten. Die Smart-Sensor-Technologie analysiert den Lagerzustand anhand von Vibrations- und Temperaturdaten und liefert laut Anbieter frühzeitig Hinweise auf solche Probleme. Dafür nutzt er moderne Algorithmen. Stillstandszeiten zum Beispiel in Schüttgutförderanlagen im Bergbau und der Zementherstellung oder bei Anwendungen in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie können so vermieden werden.

Der Sensor wird am Lager befestigt und kommuniziert drahtlos, beispielsweise über Smartphone oder Bluetooth Gateway. Dies ermöglicht einen einfachen Zugriff auf die Daten, auch wenn sich die Lager an schwer zugänglichen Orten befinden.

Der Smart Sensor für Stehlager der Marke Dodge ist Teil des ABB Ability-Portfolios, in dem alle digitalen Lösungen und Dienstleistungen des Anbieters zusammengefasst sind.

14. März 2019