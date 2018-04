Getränkemixer symbolisiert App-Store für Industrie 4.0

Anzeige

Um mit einer Werkzeugmaschine zu fertigen, sind Technologiedaten erforderlich. Ändern sich Randbedingungen wie Material, Prozessqualität oder Geschwindigkeit, so sind auch neue Technologiedatensätze notwendig. Diese müssen anhand zahlreicher Tests erstellt werden. Ähnlich wie in einem App-Store sollen diese künftig über einen cloudbasierten Marktplatz gefunden, und lizenziert werden. Wie das funktioniert, zeigen die IUNO-Partner (Halle 6, Stand D02), versinnbildlicht an einem Getränkemixer. Ein Marktteilnehmer entwickelt ein Getränk, die Rezeptur bietet er verschlüsselt auf dem Marktplatz an. Analog zu den Technologiedaten kann man sich dort nun sein Wunschgetränk aussuchen. Nach Bestellung erwirbt die Maschine eine Lizenz, mit der das Rezept von der Steuerung einmalig entschlüsselt und zubereitet wird. Das Rezept des Getränks ist dabei zu keinem Zeitpunkt einsehbar und eine unberechtigte Nutzung oder Weitergabe der Daten damit ausgeschlossen.

17. April 2018