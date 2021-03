GFOS bietet MES-Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen

Anzeige

Der Essener Anbieter von IT-Lösungen, die Gesellschaft für Organisationsberatung und Softwareentwicklung mbH GFOS, stellt unter dem diesjährigen Motto „Home of the industrial pioneers“ auf der digitalen Messe seine Manufacturing-Execution-Systems- (MES-) Lösungen vor.

MES für jede Unternehmensgröße & Branche

Die Softwarelösung gfos.MES ist ein ideales Tool für die Produktionssteuerung für größere Unternehmen oder auch Konzerne. Sie erzeuge in Fertigungsbetrieben Transparenz, optimierte Abläufe und straffe so die Produktion. gfos.MES | Midsize kann als Basispaket für den schnellen und einfachen MES-Einstieg bei Bedarf erweitert werden. Die Lösungen eignen sich vor allem für kleine und mittelständische Unternehmen; Diese können ihr Fertigungsmanagement mit dem gfos.SmartProductionManager optimal steuern und verwalten. Die cloudbasierte MES-Lösung kann per Plug & Play integriert werden, sodass Anwender eine funktionsfähige Lösung zur Verfügung haben, heißt es.

Bedeutung der Digitalisierung in Zeiten der Pandemie

Dass die Agilität von Unternehmen und den dort eingesetzten Softwarelösungen von zentraler Bedeutung ist, hat die Corona-Pandemie deutlicher als je zuvor gemacht. Besonders in Blue-Collar-Branchen, wie der Industrie oder Logistik, ist es nicht möglich, die Belegschaft aus dem Homeoffice arbeiten zu lassen. Hier kommt es auf durchdachte Hygiene-Konzepte an, damit nur so viele Fachkräfte anwesend sind, wie es zwingend notwendig ist. Die Lösungen zur Personaleinsatzplanung und gezielter Schichtplanung von GFOS bringen einen Mehrwert, um die Belegschaft zu schützen. Durch die Einbindung der Fachkräfte in die Planung könne mehr Flexibilität geschaffen werden. Über diese und weitere Themen werden Referenten von GFOS im Live-Stream zum Thema „Die Krise meistern – Flexibilität in der Produktion“ am Mittwoch, den 14. April 2021 ab 10:30 Uhr sprechen.

Zudem haben interessierte Besucher im Rahmen der Hannover Messe Digital Edition die Möglichkeit, sich auf dem Messeprofil des Anbieters einen Überblick über Themen rund um die Digitalisierung der Industrie sowie über sämtliche Produktneuheiten zu verschaffen. Die Ansprechpartner der GFOS werden zum Austausch während des gesamten Veranstaltungszeitraums zur Verfügung stehen.

www.gfos.com

Kontakt:

Gesellschaft für Organisationsberatung und Softwareentwicklung mbH (GFOS mbH)

Am Lichtbogen 9

45141 Essen

Tel.: +49 20161300-0

www.gfos.com