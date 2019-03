Hand in Hand mit dem Track

Anzeige

Wie sich eine individuelle Fertigung bis Losgröße 1 und die sichere Zusammenarbeit von Mensch und Maschine einfach umsetzen lassen, zeigt B&R (Halle 9, Stand D26) auf seinem Messestand.

Zu sehen ist die erste Cloud-Applikation für Maschinenbauer von B&R. Sie erfasst weltweit, rund um die Uhr Maschinendaten und ermöglicht einen Überblick über alle Maschinen im Feld. Maschinenbauer können Optimierungsbedarf erkennen, den Service für ihre Kunden verbessern und neue Umsatzpotenziale erschließen. Zudem zeigt die Cloud-Applikation anstehende Wartungen an und ermöglicht einen maßgeschneiderten Service.

Darüber hinaus zeigt der Automatisierungsspezialist die nach eigenen Angaben weltweit erste Bildverarbeitungslösung, die vollständig in die Automatisierung integriert ist. Die Produktpalette reicht von intelligenten Kameras über Bildverarbeitungsalgorithmen bis zum Beleuchtungsportfolio. B&R deckt mit der Lösung ein breites Spektrum ab, welche am unteren Ende einfache Vision-Sensoren ersetzen kann und am oberen Ende die Leistungsfähigkeit von High-End-Smart-Kameras aufweist.

B&R führt zudem Lösungen für eine sichere Mensch-Track-Kollaboration im Messegepäck: Insgesamt fünf integrierte Sicherheitsfunktionen sorgen dafür, dass die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine gefahrlos und sicher ablaufen kann, ohne den Produktionsfluss zu hemmen. Eine trennende Schutzeinrichtung ist laut Anbieter nicht nötig.

15. März 2019