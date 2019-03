Hilfe beim Wandel zur digitalen Fabrik

Anzeige

Das Schweizer Logistikunternehmen Bossard (Halle 6, Stand G24) demonstriert, wie es Unternehmen mit seinen neuen Expert Services bei der Transformation zur Digital Factory unterstützt.

Die sechs Services des Anbieerts können in Abhängigkeit von der Anforderung des Unternehmens modular oder als Komplettpaket genutzt werden. Ziel ist es jeweils, nach einer Analyse des Ist-Zustands über Verbesserungen im Produktdesign sowie Montageprozesses die für den Kunden ideale Lösung und ein wettbewerbsfähiges Produkt zu realisieren.

Außerdem zeigt der Anbieter in Hannover seinen Smart Locker. Das integrierte Schranksystem mit einer RFID-basierten Zugriffskontrolle schützt hochwertige B- und C-Teile sowie Verbrauchsmaterialien und ermöglicht laut Unternehmensangaben deren automatisierte Verwaltung.

Das System erfasst jede Entnahme und wertet diese in der Analyse-Software ARIMS (Automatic Remote Inventory Management System) aus. Bei Unterschreiten eines vorher festgelegten Mindestbestands erfolgt eine automatische Bestellung – je nach Leistungsdefinition per Express, mit der nächsten Standardlieferung oder auch direkt an den Arbeitsplatz.

22. März 2019