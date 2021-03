Huawei rückt Transformation der Fertigungsindustrie mit digitalen Technologien in den Fokus

Anzeige

Auf der digitalen Edition der Hannover Messe 2021 fokussiert der Telekommunikationsausrüster Huawei die Erweiterung und Integration digitaler Lösungen für die Fertigungs- und Logistikbranche. Damit will der chinesische Anbieter die industrielle Transformation durch Wireless-, KI- und weitere IKT-Technologien beschleunigen.

Dr. Cesim Demir, CTO Manufacturing Industry der Huawei Enterprise Business Group Westeuropa betonte auf der Preview-Veranstaltung: „Die letzten Jahre waren geprägt von Pilotprojekten für den Einsatz digitaler Lösungen in der Fertigung. Bei diesen Projekten hat sich gezeigt, dass diese Lösungen tiefgreifende Verbesserungen ermöglichen und den Kunden einen Mehrwert bieten. Upscaling sowie die vollständige Integration in bestehende Prozesse werden in diesem und den nächsten Jahren wichtig sein, um die Wettbewerbsfähigkeit in der internationalen Fertigungsindustrie sicherzustellen.“

Technologieangebot von Huawei für 2021 vorgestellt

Unter dem Generalthema „Industrielle Transformation durch All Wireless und KI beschleunigen“ wird der Konzern eine Reihe von Flagship-Angeboten zur Unterstützung von agiler Forschung und Entwicklung, intelligenten Fabriken, Enterprise Intelligence (EI), Integration von Vertrieb und Betrieb sowie intelligenten Diensten vorstellen. So bietet das Unternehmen mit drahtlosen Mobilfunktechnologien wie 5G, Wi-Fi 6 und RFID ein All-in-One-Angebot an intelligenten Lösungen für Lager- und Logistikbetriebe. Damit könnten Unternehmen Geschäftsprozesse durchgängig verwalten und erfassen. Die Übersicht, die Zusammenarbeit und das Potenzial zur Ermittlung betrieblicher Synergien und zur Reduzierung von Unfällen werden laut Huawei dadurch erheblich verbessert und Kunden können Kosten sparen.

Des Weiteren wird Huawei mit dem Fertigungssektor zusammenarbeiten, um Fabriken vollständig drahtlos zu machen und die erforderlichen Lösungen mit offenen Schnittstellen zu integrieren, damit sie einfach skaliert und mit zusätzlichen Maschinen oder Anlagen verbunden werden können, heißt es. Die 5G- und Wi-Fi-6-Technologien des Anbieters bieten bereits standardmäßig diese Kompatibilität sowie Unterstützung von RFID, Bluetooth, UWB und ZigBee ohne zusätzliche Installation.

KI-gestütztes Edge-Computing von Huawei

Das Edge Computing (FusionCube) von Huawei ermöglicht zudem eine zentral gewartete Edge-Rechenzentrumsarchitektur. KI-gestütztes Edge-Computing kann mit der Huawei Atlas KI-Computing-Plattform auch im kommerziellen Maßstab eingesetzt werden. Denn diese Plattform kombiniert herkömmliche CPU- mit KI-Verarbeitungstechnologien. Die Atlas-Lösung eigne sich für Branchen mit hohen Computeranforderungen wie Fertigung von Computerkomponenten, Kommunikationseinrichtungen und Unterhaltungselektronik. Sie bietet eine breite Palette von Komponenten, sodass sie modular angewendet werden kann, um den individuellen Geschäftsanforderungen gerecht zu werden. Vorteile sind laut Huawei vor allem eine vereinfachte Bereitstellung, Reduzierung der Fehlerraten und Betriebskosten sowie Verbesserung der Erkennungsgeschwindigkeiten.

Huawei hat außerdem vor Kurzem den IdeaHub auf den Markt gebracht – ein Produktivitätswerkzeug für intelligente Zusammenarbeit, das intelligentes Schreiben, KI-gestützte HD-Videokonferenzen und Wireless-Übermittlung bündelt. Mit zunehmender Verbreitung des Homeoffices ermöglicht der Hub eine nahtlose Konnektivität und eine qualitativ hochwertige Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Standorten in- und außerhalb des Unternehmens, wie regionalen Produkteinführungsteams in einem multinationalen Unternehmen, heißt es. Darüber hinaus eigne sich der große 4K-Bildschirm (verfügbar in 65 und 86 Zoll) ideal für die Visualisierung großer Mengen komplexer Daten aus Bereichen wie Planung, Geschäftsprozessen oder Finanzen. Weitere Informationen zum Huawei Hub finden Sie unter: www.e.huawei.com/de/ideahub

