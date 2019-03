KI erkennt Anomalien

Anzeige

Wie man Künstliche Intelligenz und Augmented Reality in der Produktion einsetzen kann, zeigt das Partnerkonsortium der Smart-Factory-KL (Halle 8, Stand D18) anhand einer Industrie 4.0-Produktionsanlage.

Das Konsortium hat hierzu einen Use Case entwickelt: Verschleiß macht sich häufig bereits früh durch Signale bemerkbar. An einem Produktionsmodul wird dazu im laufenden Betrieb eine Fehlfunktion in Form eines Schleifgeräuschs erzeugt. Die Geräuschumgebung innerhalb der Produktionsmodule kann akustisch aufgezeichnet und durch KI-Algorithmen ausgewertet werden. Das Geräusch wird als Anomalie erkannt. Über das ERP-System kann ein Wartungsauftrag generiert werden, in dem bereits angezeigt wird, wo sich der Fehler befindet. Diese Information erhält der Techniker auf dem Tablet, Smartphone oder der Datenbrille angezeigt.

Die lästige Fehlersuche entfällt und die Wartung der Anlage kann schnell begonnen werden. Mithilfe von Augmented Reality kann der Mitarbeiter vor Ort durch den Wartungsprozess geführt werden, etwa mithilfe von Datenbrillen: Dabei werden ihm Informationen und Arbeitsanweisungen in die Brille projiziert, sodass er gleichzeitig beide Hände für die Ausführung der Arbeitsschritte frei hat. Auch die Möglichkeiten der Fernwartung werden durch die Nutzung von AR vereinfacht, indem zum Beispiel ein Ingenieur vom Büro aus den Techniker vor Ort unterstützt

