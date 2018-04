Live-Produktion demonstriert Fertigungsvernetzung

Anzeige

Der Karlsruher ERP-Anbieter Asseco Solutions (Halle 7, Stand D26) demonstriert mit Partnern am Stand des Vereins Smart Electronic Factory, wie eine vertikale Integration von Industrie-4.0-Szenarien in der Praxis umgesetzt werden kann. Gemeinsam mit dem Feinplanungsexperten Dualis sowie dem MES-Spezialisten iTAC hat das IT-Haus ein vernetztes Produktionsszenario entwickelt, das die Integration und das nahtlose Zusammenspiel von mobiler App, ERP-System, Produktionsplanung, Produktionssteuerung sowie MES-Lösung illustriert. Im Zentrum der Demo-Produktion steht die Bestückung einer Platine mit einer Batterie durch einen mit dem IT-System verbundenen Roboter. Den entsprechenden Produktionsauftrag hierfür können Messebesucher über eine mobile App – entweder von ihrem Smartphone aus oder vor Ort am Stand – abgeben. Über den gesamten Prozess hinweg lassen sich Status sowie aktueller Fortschritt in Echtzeit am Bildschirm mitverfolgen.

12. April 2018