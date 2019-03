Lösungen aus einer Hand

Anzeige

In Hannover präsentiert Dr. Tretter (Halle 16, Stand D01) sein Produktspektrum an Maschinenelementen für den Sondermaschinenbau. In den Mittelpunkt stellt der Anbieter auch seine Beratungskompetenz.

Linearsysteme, Kugelbuchsen, Wellen, Gewindetriebe, Kugelrollen und Toleranzhülsen gehören zum Sortiment des schwäbischen Anbieters. Seine jüngste Entwicklung im Segment Drehmomentkugelbuchsen sind Hub-Dreh-Module. Diese vereinen die Eigenschaften eines Kugelgewindetriebs mit einer verdrehgesicherten Drehmomentwellenführung.

Mit den Baureihen Movitec und Monocarrier präsentiert Dr. Tretter auf dem Messestand Lineareinheiten, die sich für viele Positionier- und Handlingaufgaben eignen und sich einfach in unterschiedliche Applikationen integrieren lassen. Die Achsen bestehen aus Aluminiumprofilen, teils sind sie auch in Stahl ausgeführt. Besucher können sich darüber hinaus über die ab Lager lieferbaren C-Typen aus dem Programm der Profilschienenführungen, über Rundführungen mit Kugelbuchsen, verdrehgesicherte Rund-, Alu-Schienen-, Miniatur- und Laufrollenführungen mit Messsystem sowie über Kugelgewindetriebe, komplette Linearachsen oder auch Toleranzhülsen und Kugelrollen informieren.

Auf der Hannover Messe betont das Unternehmen zudem seine Rolle als Technologie-Partner. Anwender werden individuell beraten und erhalten persönliche Projektunterstützung. So hilft das Team beispielsweise dabei, die benötigten Linearkomponenten auszulegen und zu berechnen.

29. März 2019