Lösungen für die digitale Produktion stehen im Fokus der Hannover Messe 2022

Nach zwei Jahren Corona-bedingter Zwangspause kehrt die Hannover Messe als Präsenzmesse zurück. Im Interview spricht Dr. Jochen Köckler, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Messe AG, über Vorfreude, digitale Modelle und den Hauptfokus des Branchentreffs: die digitale industrielle Produktion.

Wie sehr freuen Sie sich, dass Messen wieder grundsätzlich möglich sind und insbesondere auf die Hannover Messe in Präsenzform?

Ich bin nach diesen zwei Jahren erleichtert, dass wir endlich wieder Messen veranstalten dürfen und mit der Hannover Messe gleich die weltweit bedeutendste Industriemesse an den Start bringen. Ich freue mich, endlich wieder Gäste aus Industrie, Politik und Wissenschaft hier in Hannover zu begrüßen, das gilt aber nicht nur für mich persönlich, sondern für das gesamte Team der Deutschen Messe.

Wie lautet Ihr Resümee über die rein digitale Hannover Messe in 2021?

Die Pandemie hat dazu geführt, dass wir uns plötzlich mit der Digitalisierung unserer eigenen Produkte auseinandersetzen mussten. Wir haben sehr viel gelernt und gemeinsam mit unseren Ausstellern ein imposantes Programm auf die Beine gestellt. Mit diesen Erfahrungen haben wir an den digitalen Features gearbeitet, die wir zur Hannover Messe sowohl den Ausstellern, aber auch den Besuchern anbieten können.

Wie war das Feedback der Aussteller?

Wir haben sehr viel Beifall dafür bekommen, dass wir die Hannover Messe digital veranstaltet haben. Gleichzeitig sind sich alle Beteiligten einig, dass eine digitale Veranstaltung eine echte Präsenzmesse nicht ersetzen kann.

Wie ist die Stimmung bei den Ausstellern der Hannover Messe für die kommende Präsenzmesse?

Die große Mehrheit unserer Aussteller bevorzugt Präsenzmessen, sie freuen sich darauf, ihre Kunden endlich wieder persönlich zu treffen. Aber sie schätzen, dass wir die digitalen Angebote zur kommenden Hannover Messe ausgebaut haben und dass sie künftig sowohl Kunden vor Ort als auch digitale Kunden betreuen werden.

Wie wird das Angebot an die Aussteller, rein digital auszustellen, angenommen?

Der rein digitale Aussteller ist noch in der Minderzahl, aber wir verkaufen die digitalen Angebote auch an unsere Präsenzaussteller, die darüber eine größere Reichweite erreichen und zusätzliche Leads generieren können.

Wie ist der aktuelle Anmeldestand für die Teilnahme vor Ort?

Wir gehen davon aus, dass wir 2.500 Aussteller aus mehr als 50 Ländern in Hannover begrüßen können. Für den Besucher ist jedoch entscheidend zu wissen, dass nahezu alle Marktführer aus dem Maschinenbau, der Elektrotechnik und der Digitalindustrie mit an Bord sind. Von Siemens über Bosch, Schaeffler, Schneider Electric, Beckhoff, Harting oder Pepperl+Fuchs bis hin zu Google, Microsoft oder SAP. Wer Lösungen für die digitale und nachhaltige industrielle Produktion sucht, wird in Hannover fündig.

Wie ist das Verhältnis einer rein digitalen Messepräsenz im Vergleich zur Präsenz in den Messehallen?

Die Präsenz in den Messehallen überwiegt eindeutig. Das haben wir aber auch so erwartet.

Fürchten Sie, dass Aussteller in Zukunft ganz in den digitalen Raum abwandern?

Nein, das befürchten wir keineswegs. Ich bin fest davon überzeugt, dass Messen auch weiterhin in erster Linie als Präsenzveranstaltung stattfinden werden. Das persönliche Treffen ist durch nichts zu ersetzen. Noch machen Menschen Geschäfte mit anderen Menschen. Wenn es um Verhandlungen geht, dann sitzt man doch lieber mit seinem Gegenüber an einem Tisch als vor einem Bildschirm. Aber die Aussteller erwarten von uns als Messe, dass wir zusätzliche Angebote im digitalen Raum machen. Dazu zählt zum Beispiel unser neues Networking-Angebot, dass alle Teilnehmer der Hannover Messe zum Austausch nutzen können.

Industrial Transformation ist das Leitthema der Hannover Messe 2022. Liegt damit der Schwerpunkt des Branchentreffs eindeutig im digitalen Wandel?

Die Hannover Messe gibt wichtige Impulse in Richtung Digitalisierung und Nachhaltigkeit. In der vergangenen Dekade dominierte Industrie 4.0, das heißt die intelligente Vernetzung von Maschinen und Abläufen in der Industrie mit Hilfe von Informations- und Kommunikationstechnologie. Heute geht es um die CO2-neutrale Produktion, die allerdings ohne Digitalisierung nicht möglich ist.

Neben der Digitalisierung ist auch die Nachhaltigkeit ein Schwerpunkt. Was erwartet den Messebesucher an Lösungen für eine nachhaltige industrielle Produktion?

Einige große Aussteller auf der Hannover Messe produzieren bereits klimaneutral oder stehen kurz davor. Um dieses Ziel zu erreichen, muss an vielen Stellschrauben gedreht werden. Es geht um die effizientere Nutzung von Energie und Materialien. Da bieten unsere Aussteller vielfältige Lösungen, zum Beispiel im Bereich Leichtbau oder beim Einsatz von grünem Wasserstoff. Mit dem Gemeinschaftsstand Hydrogen+Fuel Cells bieten wir seit Jahren die größte europäische Plattform für die Wasserstoffwirtschaft. Dort präsentieren mehr als 200 Unternehmen Lösungen für eine nachhaltige Energieversorgung mittels Wasserstoffs aus regenerativen Energien.

Portugal ist das diesjährige Partnerland. Was zeichnet Portugal als Industriestandort aus und was können die Messebesucher erwarten?

Portugal präsentiert sich auf der Hannover Messe 2022 als internationaler Technologiepartner und wirbt für Investitionen aus dem Ausland. Die portugiesischen Aussteller sind mit vielen Innovationen vor Ort und präsentieren ihre Technologien und Prozesse in einem zentralen Pavillon sowie in drei thematischen Pavillons in den Bereichen Engineered Parts & Solutions, Energy Solutions und Digital Ecosystems.

