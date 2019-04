Lückenlose Verfolgung in Fast-Echtzeit

Anzeige

Am Gemeinschaftsstand des Industrie-4.0-Vereins Smart Electronic Factory SEF (Halle 7, Stand D26) bildet die intelligente Fabrik von Limtronik die Ausgangsbasis für einen Showcase der Mitglieder. Das hier gefertigte Smart-Home-Device wird aktuell bei Limtronik produziert. Dabei wird auf Basis von Kapazitätsinformationen des Elektronikzulieferers eine lückenlose Verfolgung eines Produktionsauftrags – von der Bestellung bis zur Anlieferung der Ware im Werk – in Fast-Echtzeit ermöglicht. Es wird zudem gezeigt, wie die Daten-Lieferanten die Hoheit über die in ihrem Produktionsprozess gewonnenen Daten behalten. Das heißt, sie bestimmen, welche Daten an die IoT-Plattformen ihrer Kunden weitergegeben werden, zu welchem Zweck und über welchen Zeitraum sie konsumiert werden dürfen.

5. April 2019