Maschinen, Sensoren und Software herstellerunabhängig verbinden

Anzeige

3D-Drucker Einfache Vernetzung von Komponenten unterschiedlicher Hersteller: Axoom zeigt in Hannover neue Anwendungsbeispiele wie vernetzteund die Fernwartung per Datenbrille

Mit Axoom lassen sich Maschinen und Sensoren verschiedener Hersteller zusammenführen, bestehende Software-Systeme können über mehrere Standorte hinweg angebunden werden. Vom Auftragseingang bis zur Auslieferung führt die Plattform Daten verschiedener Systeme zusammen und leiten daraus Handlungsempfehlungen für die Fertigung ab.

Das 2015 gegründete Unternehmen hat mittlerweile rund 100 Mitarbeiter. Auf der Hannover Messe präsentiert sich Axoom gemeinsam mit Kunden und Partnern (Halle 8, Stand F12). Dort werden unter anderem Anwendungen von FZI Stream Pipes, Anacision, Oculavis und Trumpf gezeigt. Die Besucher können bei der Fernwartung einer Maschine von Makino dabei sein: Ein Servicetechniker greift direkt auf die Maschinendaten zu und kann sich über Smart Glasses an der Maschine aufgezeichnete Videos in Echtzeit anschauen und Empfehlungen für die Reparatur geben. Außerdem steht auf dem Stand ein digital vernetzter 3D-Drucker von Trumpf. Axoom stellt die wichtigsten Fertigungsdaten auf einem Dashboard dar und sorgt so für Überblick über die Fertigung.

13. April 2018