Shining 3D ist einer der Großen Chinas in der 3D-Scantechnik und noch nicht allzu lange in Stuttgart mit einem EMEA-Hauptquartier vertreten. Das Unternehmen, das sich mit über 300 Patenten zu den Marktführern zählt, stellt auf der Hannover Messe digital den 3D-Laserscanner „FreeScan UE“ als Handgerät vor.

Der nur 670 g schwere FreeScan UE verfüge über eine Genauigkeit von 0,02 mm mit einem Scanbereich von bis zu 510 x 520 mm². Für die Volumengenauigkeit gibt der Anbieter einen Wert von 0,02 mm+0,04 mm/m gemäß VDI/VDE-Prüfnormen an. „Der FreeScan UE wird allen Fachleuten helfen, ihre digitalen Arbeitsabläufe effektiv und präzise zu verbessern“, sagt Produktmanagerin Sunny Wong. Die Software biete eine benutzerfreundliche Bedienoberfläche. Die Scans könnten per Klick in Inspektionssoftware wie Control X, Verisurf Inspect oder Einsense Q importiert werden.

www.shining3d.com

Kontakt:

Shining3D Technology GmbH

Breitwiesenstr. 28

70565 Stuttgart

Tel.: +49 711 28444089

