Hannover Messe Drucksensoren Zurstartet Turck (Halle 9, Stand H55) den Verkauf vonder neu entwickelten PS+ Serie und präsentiert das erste IP67-I/O-Modul mit Profinet-S2-Systemredundanz.

Die Drucksensoren lassen sich laut Anbieter einfach in Betrieb nehmen und intuitiv bedienen. Überkopfmontagen sind genauso möglich wie Drehungen des Sensorkopfs in einem Bereich von 340°. Nach dem Anschluss registriert der Sensor automatisch, ob die Steuerung oder das Busmodul ein PNP- oder NPN-, beziehungsweise Strom- oder Spannungssignal verlangt. Bei der Integration in IO-Link-Systeme steht zudem ein Kompatibilitätsmodus zur Verfügung. Die Bedienoberfläche mit kapazitiven Touchpads und einem Bi-Color-Display erlaubt zügige Einstellungen im Klartext-Menü (nach Turck- oder VDMA-Standard) und ist durch einen Sperrmechanismus vor versehentlichen Fehlbedienungen geschützt. Der Sensor wurde bereits mit dem iF-Design-Award ausgezeichnet.

Ebenfalls auf den Messestand zu sehen ist Turcks erstes Feldbusmodul mit Profinet-S2-Systemredundanz. Der IO-Link Master in IP 67 unterstützt nach eigenen Angaben derzeit als einziges Gerät seiner Art das vor allem für die Prozessautomation relevante Profinet-Redundanzkonzept. Das Block-I/O-Modul ist durch das Upgrade imstande, über eine einzelne Verbindung Kommunikationsbeziehungen zu zwei Steuerungen aufzunehmen – dem Primary-Controller und seinem Back-up. Auf diese Weise integriert das Master-Modul die Vielzahl existierender IO-Link-Geräte in die Welt der hochverfügbaren Systeme, heißt es.

21. März 2019