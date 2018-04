Motorsensor wacht auch über Pumpen

Anzeige

Der Ability Smart Sensor von ABB (Halle 11, Stand A35) dient jetzt auch der Fernüberwachung von Pumpen und stellt Daten zur vorausschauenden Wartung von Niederspannungsmotoren bereit.

Bereits 2016 hat der Hersteller eine Lösung entwickelt, die die Wartungslogistik von Motoren veränderte: Sie machte drohende Probleme durch Fernüberwachung frühzeitig erkennbar. Damit konnten Wartungsarbeiten prophylaktisch durchgeführt und die Stillstandzeiten reduziert werden. Um in Abwasseranlagen typischen Problemen wie Verstopfungen vorzubeugen, müssen sie mehrmals pro Woche auf Verdacht überprüft werden.

Ausgehend von der Hardwarebasis wurden die Motorsensoren so adaptiert, dass sie nun auch Werte wie Pumpendrehzahl, Gesamtvibration, Unwucht, Kavitation (die Bildung von Dampfblasen in Flüssigkeiten) oder Verstopfung auslesen können. Die ersten, Ende Juli 2017 durchgeführten Tests beim Pumpenhersteller Egger verliefen zufriedenstellend.

Inzwischen hat der Hersteller erste Prototypen geliefert, um sie in der realen Betriebsumgebung zu testen. In den Pilotanlagen kommt der gesamte digitale Background der Ability-Smart-Sensor-Technologie zum Einsatz: Zustandsmeldungen und Leistungskennzahlen werden nicht nur erfasst, sondern über ein Gateway in die Cloud übertragen. Die Pumpenbetreiber können die Daten über eine App oder in einem Browser ablesen. ABB und spezialisierte Partner führen weitere Analysen durch, um Cloud-basierte Services durchführen zu können.

