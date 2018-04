Neue MES-Funktion digitalisiert Shopfloor Management

Anzeige

Der Software-Anbieter Gefasoft (Halle 7, Stand B34) hat sein MES Legato Sapient um eine sogenannte „digitale Morgenrunde“ erweitert. Diese – meist auch als Shopfloor Management bezeichnet – ersetzt die bisherige dezentrale Aufbereitung der Daten in gängigen Office-Tools wie Excel oder Powerpoint. Mit der Funktion können Daten erfasst, visualisiert und archiviert werden. Damit wird ein schicht- und abteilungsübergreifender Informationsfluss gewährleistet, die Daten aus verschiedenen Systemen lassen sich flexibler analysieren und darstellen und die Morgenrunde wird zu einer effizienten Kommunikationsplattform für alle Beteiligten, heißt es. Das flexible und skalierbare MES bietet der Hersteller auch als Cloud-basiertes Mietmodell, also als Software as a Service (SaaS) an.

