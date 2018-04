Optimierung der Routenzüge für die Kleinteileversorgung

Anzeige

Die Bossard Gruppe und KVT-Fastening (Halle 6, Stand G22) wollen die Digitalisierung bis zum Montagearbeitsplatz vorantreiben: Mit Last Mile Management wird die Kommissionierung der Routenzüge für die Kleinteileversorgung von den zentralen Lagerorten bis zur Fertigung optimiert und in einer App durchgängig digital abgebildet. Eingebettet in das Smart Factory Logistics-Konzept für eine unterbrechungsfreie Kleinteileversorgung mittels SmartBin-Behältern, werden alle Verbräuche bedarfssynchron verwaltet und Versorgungsaufträge über mobile Endgeräte distribuiert. Optimierte Tourenpläne vermeiden unnötige Wege, Echtzeit-Verbrauchsdaten erhöhen die Transparenz. Kürzere Bestell- sowie Lieferzeiten sollen zudem mehr Flexibilität in der Planung bieten.

15. April 2018