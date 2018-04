Power für Energiespeicher

Anzeige

GS Yuasa ist auf der Messe am Stand von Riello Power Systems (Halle 13, Stand C97) mit seinen Lithium-Ionen-Batterien vertreten. Diese kommen unter anderem in den Energiespeichersystemen des Anlagenherstellers zum Einsatz. Die Li-Ionen-Zelle LIM 50 EN erreicht eine maximale Entladerate von 6 C und lässt sich dauerhaft mit 4 C entladen. Sie verfügt über eine Zyklenanzahl von 11 000 Lade-/Entladezyklen bei einer Entladetiefe (DOD) von 50 %. Jede Zelle besitzt eine Nennspannung von 3,7 V. Acht oder zwölf Zellen sind jeweils zu Modulen zusammengefasst. So ergeben sich Nennspannungen von 29,6 V beziehungsweise 44,4 V pro Modul bei einer Nennkapazität von 47,5 Ah.

13. April 2018