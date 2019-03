Prozesssichere Montage in der digitalen Welt

Anzeige

In Hannover zeigt Voss Fluid (Halle 21, Stand F37) sein Angebot an einbaufertigen Hydraulikleitungen und leckagesicherer Verbindungstechnik. Dabei steht die Digitalisierung im Mittelpunkt: In der Augmented-Reality-Ecke können Besucher per „Mixed-Reality-Brille“ die prozesssichere Montage in der digitalisierten Welt live erfahren. Produktseitig stellt der Fluidspezialist mehrere Vormontagegeräte vor, unter anderem das Rohranbindungssystem Voss Lok 40 und das Voss Typ 90 Comfort. Erst genanntes ist laut Anbieter ein rein metallisch dichtendes Rohrumformsystem für Verbindungen mit hoher Leckagesicherheit auch bei anspruchsvollen Medien wie Wasserstoff. Das Voss Typ 90 Comfort (Bild) erleichtert die Montage durch eine ausgeklügelte Werkzeug- und Fehlererkennung.

20. März 2019