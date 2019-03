Robuster PC für mobile Anwendungen

Anzeige

Getac (Halle 6, Stand B22), Hersteller von robusten PCs für die Industrie, zeigt in Hannover intelligente IT-Komplettlösungen für mobile industrielle Anwendungen.

Mit Displaygrößen zwischen 7 und 15 Zoll sowie möglichen Betriebstemperaturen von - 29 °C bis + 60 °C bietet das Unternehmen Gerätelösungen für unterschiedliche Anforderungen in der Industrie. Auf seinem Messestand hat der Anbieter daher seine robusten Tablet-PCs der Serien F110 und A140, das semirobuste S410 Notebook, sowie eigensichere Konstruktionen für den Einsatz in ATEX-Zone 0, Zone 1 (EX80) und Zone 2 im Gepäck.

Als besonderes Highlight stellt Getac in diesem Jahr eine Produktneuheit auf seinem Messestand vor.

Außerdem zeigt das Unternehmen gemeinsam mit Partnern Lösungen für unterschiedliche Anwendungen in der Industrie – von der industriellen Logistik über die Lebensmittel-, Maschinenbau- und Automobilindustrie bis hin zur Prozessindustrie mit Chemie, Pharma und Energieversorgung. Auch eine Augmented /Mixed-Reality-Lösung von Atos wird zu sehen sein. Diese eignet sich für sämtliche Arbeitsbereiche und hilft in Industrieanwendungen Zeit und Kosten zu sparen. Denn mit der Lösung werden dem Anwender Informationen in Echtzeit und bei mehreren Beteiligten je nach Anforderung dieselben Inhalte simultan bereitgestellt. So werden beispielsweise die Wartung und Reparatur von Maschinen über große Entfernungen hinweg vereinfacht.

