Rohde & Schwarz zeigt Sicherheitskonzept für OT und IT

Da IT-Sicherheit im Umfeld von Industrie 4.0 zunehmend wichtiger wird, stellt Rohde & Schwarz Cybersecurity (Halle 6, Stand D30) ein dreistufiges Sicherheitskonzept für den Netzwerkschutz in der „Industrie 4.0“ vor, das den Anforderungen sowohl der Produktionstechnik als auch der IT gerecht wird. Im ersten Schritt steht die Erfassung: die IP Probe des R&S Net Sensors klassifiziert 2000 der am häufigsten genutzten Protokolle und Applikationen aus verschiedenen Geschäftsfeldern und allen geografischen Regionen. Der Sensor deckt bei der Klassifizierung bis Sicherheits-Layer 7 und darüber ab und ermöglicht damit detaillierte Einblicke in den Datenverkehr sowie ein durchgängiges Reporting. Mit der Analyseplattform R&S Net Reporter werden der Netzwerkverkehr und mögliche Anomalien. Auf Basis dieser Analyse lassen sich laut Hersteller mit den Gateprotect-Firewalls die notwendigen Schutzmaßnahmen einrichten und Angreifer schnell und sicher abwehren. Die Firewalls wurden speziell für komplexe industrielle Umgebungen mit hohem Schutzbedarf konzipiert und erfüllen die für Energieanlagen notwendige Norm IEC 61850-3.

6. April 2018