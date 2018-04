Seilzuggeber als Positionssensor in Hydraulik

Anzeige

Die SGH-Serie von Siko (Halle 9, Stand F82) lässt sich direkt in Hydraulikzylinder integrieren. Der SGH25 verfügt über einen Messbereich bis 2,5 m, der SGH50 deckt Messbereiche bis 5 m ab. Ein neuer Kunststoff erweitert den Fluidtemperaturbereich auf 105 °C. Der SGH25 hält zudem Einzelschocks der 100fachen g-Kraft aus, sein flexibles Seil federt die Schläge ab. Durch die integrierte Teach-in Funktion kann die Messlänge des Sensors eingestellt werden. Ein weiteres Feature ist eine KV1H-Steckverbindung mit Schutzart IP69K. Entwickelt wurde der Geber für die extremen Anforderungen in der Mobilhydraulik, etwa in Land- oder Baumaschinen. Der Sensortyp SGH25 ist mit analogen Schnittstellen sowie mit CANopen- oder mit SAE J1939- Protokoll lieferbar. Redundante Versionen mit CAT3, Perfomance Level D – PLd erfüllen nach EN13849 die Anforderungen sicherheitskritischer Anwendungen.

18. April 2018