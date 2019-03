Sichere Lösungen für die Maschinenfernwartung

Anzeige

Bei Genua steht Sicherheit im Fokus. 2019 zeigt der Anbieter einen Fernwartungsserver, über den Unternehmen jederzeit rückwirkend prüfen können, welcher Fernwartungs-Dienstleister wann was in ihrem Netz gemacht hat.

Der deutsche IT-Sicherheitshersteller Genua (Halle 6, Stand F24) hat seine Server-Lösung zur Fernwartung von Maschinen und Anlagen mit erweiterten Monitoring-Funktionen im Messegepäck.

Fernwartungsserver prüft Wartungs-Service auf Herz und Nieren

Kern der Lösung ist der Rendezvous-Server, der in der demilitarisierten Zone (DMZ) neben der Firewall installiert wird. Hierhin bauen zum vereinbarten Zeitpunkt sowohl der Wartungs-Service als auch der Maschinenbetreiber verschlüsselte Verbindungen auf. Erst mit deren Rendezvous auf dem zentralen Server entsteht die durchgängige Wartungsverbindung zur betreuten Maschine. So müssen Maschinenbetreiber keine unkontrollierten externen Wartungsverbindungen in ihr sensibles Produktionsnetz zulassen. Der Wartungs-Service muss sich authentisieren, dann kann der Maschinenbetreiber über die Bedienoberfläche alle seine Aktionen live mitverfolgen. Zusätzlich wird ein Videomitschnitt erstellt und auf einem Server abgelegt. Die Videos kann der Maschinenbetreiber mit einem anwenderfreundlichen Tool anschauen, verwalten und archivieren.

Cyber-Monitoring für kritische Anlagen

Außerdem hat der IT-Anbieter sein Cloud Edge Gateway GS.Gate zur Cloud-Anbindung von Maschinen jeglicher Hersteller für Industrial Analytics zur Effizienzsteigerung im Messegepäck sowie die Datendiode cyber-diode zum Monitoring und reibungslosen Betrieb hochkritischer Anlagen und die Industrial Firewall genuwall zum Schutz sensibler Produktionsnetze.

