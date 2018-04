Software ermöglicht schnellere Produktentwicklung

Anzeige

Comsol Multiphysics (Halle 6, Stand K19) zeigt auf der Digital Factory die aktuelle Version seiner Software-Entwicklungsumgebung für Modellierung und Simulation. Am Messestand demonstriert der Anbieter von Multiphysik-Simulationslösungen industrielle Einsatzmöglichkeiten seiner Lösungen Comsol Server und Application Builder. Mit dem Application Builder können einfach zu bedienende Simulations-Apps aus Multiphysics-Modellen erstellt und mit dem herstellereigenen Server weltweit genutzt werden. Die Software ermöglicht laut Anbieter eine Steigerung der Effizienz im Entwicklungsprozess. Neben den Berechnungsingenieuren können nun alle an der Produktentwicklung beteiligten Ingenieure, Techniker und Produktdesigner gemeinsam an Modellen arbeiten. Möglich wird dies durch die integrierten Werkzeuge zum schnellen Erzeugen von Simulations-Apps mit eigener Bedienoberfläche.

3. April 2018