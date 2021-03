Turmlager für Bleche in Sonderformaten

Anzeige

Durch die Investition in zwei Blechlager des Herstellers Stopa kann die KTS GmbH & Co. KG jetzt Blechtafeln in Übergrößen bevorraten. Die Lager sind ausgelegt für Tafeln mit einer maximalen Länge von 9 m und für Nutzlasten je Lagerplatz bis zu 7500 kg.

Die in Karlsdorf-Neuthard ansässige KTS Technologiepark Stahl hat sich vor allem auf das Laser-, Plasma- und Autogenbrennschneiden sowie das CNC-Fräsen und Schweißen spezialisiert. In der Intralogistik setzen die Schwaben auf Turmlager in ungewöhnlichen Dimensionen. Da KTS rund 2000 t Blech bevorratet, hat man in Höhe statt in Breite investiert. Das Ziel war, die Bodenlagerflächen für die bis zu 20 mm dicken Bleche zu reduzieren. Stattdessen sollte die verfügbare Höhe in der Halle komplett genutzt werden, um mehr Ordnung und Übersichtlichkeit in das Lager zu bringen. Positive Nebeneffekte sind ein geringerer Suchaufwand auch für Restbleche und ein schnellerer Zugriff auf das Material. Die von der Stopa Anlagenbau GmbH, Achern-Gamshurst, gelieferten 6,5 m hohen und 6 m breiten Turmlager stehen für kompakte Raumnutzung. KTS puffert in den Turmlagern maximal 80 Blechsorten mit einer Dicke zwischen 1 und 20 mm. Beide Turmlager sind mit Flachpaletten für Bleche im Sonderformat ausgerüstet. Die kleinere, 8 m lange Anlage verfügt über 22 Lagerplätze und Paletten mit einer nutzbaren Fläche von 2032 x 6096 mm. Die maximal zulässige Nutzlast beträgt 5000 kg. Die größere, 11 m lange Anlage bietet 16 Lagerplätze und Paletten mit einer Nutzfläche von 2000 x 9000 mm. Ausgelegt sind die Ladungsträger für eine maximale Nutzlast von 7500 kg. (us)

www.stopa.com

Kontakt:

STOPA Anlagenbau GmbH

Industriestraße 12

77855 Achern-Gamshurst

www.stopa.com