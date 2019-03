Gemeinsam entwickelte Lösung

Anzeige

Rockwell Automation zeigt in Hannover gemeinsam mit seinen Entwicklungspartnern Lösungen für das Connected Enterprise. IT-Sicherheitslösungen gibt es etwa am Stand von Cisco (Halle 6, Stand F30) zu sehen, während bei Microsoft (Halle 7, Stand C40) Machine Learning, Augmented Reality, digitale Bedienungsanleitungen und MES präsentiert werden. Am Stand von PTC (Halle 6, Stand K46) wird die Factory Talk Innovation Suite powered by PTC zur besseren Vernetzung von Produktionssystemen gezeigt und ODVA (Halle 11, Stand E58) präsentiert CIP Security mit einer erst kürzlich erfolgten Erweiterung der Ethernet/IP-Spezifikation.

28. März 2019