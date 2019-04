Universeller Controller für induktive Wegsensoren

Anzeige

Mit dem MSC7401 hat Micro-Epsilon (Halle 9, Stand D05) einen Controller entwickelt, der sich mit den induktiven Messtastern und Wegsensoren der Baureihen LVDT und LDR kombinieren lässt. Die Sensoren werden überwiegend zur Messung von Weg, Abstand, Position, Verschiebung, Schwingung und Vibration eingesetzt, was die Anwendung in den Bereichen Automation, Qualitätssicherung, Prüffeld, Hydraulik und Kfz-Technik zulässt. Der Miniatur-Sensor-Controller verfügt über ein nach IP 67 klassifiziertes Aluminium-Gehäuse. Die Auflösung beträgt in Abhängigkeit vom angeschlossenen Sensor und der gewählten Frequenz bis zu 13 Bit. Der Controller kann über Tasten oder das mitgelieferte Softwaretool parametriert werden. Zur Anbindung steht ein konfigurierbarer Strom- und Spannungsausgang zur Verfügung.

4. April 2019

