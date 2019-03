Unterstützen alle Standards

Anzeige

Mit der neuen Repeater-Serie bietet HMS (Halle 8, Stand D31) unter der Marke Ixxat vier Geräte an, die sowohl den CAN- als auch den neuen CAN-FD-Standard unterstützen und daher flexibel in bestehenden als auch in neuen Anlagen eingesetzt werden können. Der Einsatz dieser Repeater ermöglicht die Einrichtung von Stichleitungen sowie die Vernetzung von Komponenten unter Verwendung von Baum- und Stern-Topologien. Hierbei ist keine Konfiguration erforderlich. Die Repeater sind in einer zwei- und vierkanaligen Variante für die Vernetzung mittels Kupferleitung sowie in einer Variante mit Kupfer- und Glasfaseranschluss erhältlich. Alle Repeater verfügen über eine galvanische Trennung von 1 kV oder 3 kV. Mit der Glasfaser-Variante können Strecken mit hohen elektromagnetischen Störeinflüssen überbrückt werden. Sie eignen sich auch für den Einsatz in Anwendungen mit hohen Anforderungen an die galvanische Entkopplung.

22. März 2019