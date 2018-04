Update für robuste Laptops

Anzeige

Getac (Halle 9, Stand A29) überarbeitete seine vollrobusten V110 Convertible Notebooks. Sie verfügen über Intel Kaby Lake Core i5 oder i7 Prozessoren und einen während des laufenden Betriebs austauschbaren Akku. Mit der 8-MP-Kamera auf der Rückseite können Mitarbeiter beispielsweise digitale Nachweise für das Ersatzteilmanagement oder die Instandhaltung von Infrastruktur erstellen. Für eine unterbrechungsfreie Verbindung sorgt die im V110 verbaute, eigenentwickelte Antenne, die auch unterwegs stabiles 4G-Netz gewährleistet. In Kombination mit PowerShare USB 3.0 sowie diversen Anschlüssen unterstützt es damit papierloses Arbeiten. Smart-Card-Reader, Authentisierung und Systemüberwachung per TPM 2.0 sind ebenfalls an Bord.

16. April 2018