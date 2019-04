Wälzlager für jede Umgebung

Anzeige

Seit 1964 liefert der japanische Maschinenbaukonzern Nachi-Fujikoshi Wälzlagersätze für den Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen. Das spricht für Qualität. Das Produktprogramm der in Krefeld ansässigen Tochtergesellschaft Nachi Europe (Halle 24, Stand B35/11) ist auf der Hannover Messe zu begutachten. Dazu gehören ein- und zweireihige Rillenkugellager in Standard- und Präzisionsausführungen, Zylinderrollenlager, Schrägrollenlager sowie ein- und zweireihige Schrägkugellager. Zur Qualität der Wälzlager trage wesentlich die hohe Fertigungstiefe beim japanischen Mutterkonzern bei, heißt es aus Krefeld. Er verfüge über sämtliche Produktions- und Prozessschritte von der Rohstahlerzeugung bis zum Einbau in komplette Lagereinheiten.

3. April 2019