Weidmüller launcht modulares System zum Bau von Steckverbindern

Mit dem modularen System Omnimate 4.0 bringt der Verbindungstechnikspezialist Weidmüller neue Steckverbinder auf den Markt, die auch für den Anschluss ans Industrial Internet of Things (IIoT) geeignet sind. Die nach dem Baukastenprinzip gestalteten Produkte basieren laut Anbieterangaben auf einem neuartigen Design-Konzept und beinhalten die schnelle Snap-In-Anschlusstechnik.

Im Grundaufbau sind die Omnimate-4.0- Steckverbinder als vorgefertigte Einzelscheiben konstruiert und bieten damit flexible Möglichkeiten der Zusammenstellung dieser Scheiben, heißt es. So stehen sie von der Polzahl zwei bis zwölf und ab der Losgröße Eins zur Verfügung. Je nach Anwendung und Bedarf des Geräteentwicklers kann der Steckverbinder kundenindividuell geplant und gefertigt werden. Konfiguriert wird er dabei über den Weidmüller Configurator (WMC). Hier wählt der Anwender digital und individuell zwischen nahezu alle Kombinationen für Signal-, Power-, Daten oder hybriden und intelligenten Schnittstellen. Nach der internen Zusammenführung der Einzelscheiben, kann der Steckverbinder innerhalb weniger Tage versendet werden – laut Hersteller selbst für individualisierte Produkte.

Snap-In-Technologie zur einfachen und schnellen Verbindung

Mit der verbauten Snap-In-Technologie lassen sich flexible, feindrähtige Leiter, ohne aufgecrimpte Aderendhülsen einfach in die offene Anschlussstelle einstecken und das ohne jegliches Öffnen der Klemmstelle (wire-ready). Neben der akustischen Bestätigung durch das hörbare „Klick“ bei Verbindung zeigt der nach außen springende Visual-Safety-Indicator den sicheren Anschluss des Leiters optisch an. Ein Werkzeug ist nicht notwendig. Die Verbindung widersteht laut Weidmüller selbst schwierigen Umgebungsbedingungen mit starken Erschütterungen und Vibrationen. Durch einfaches Betätigen des Hebels lässt sich die Anschlussstelle wieder öffnen und der angeschlossene Leiter kann entnommen werden. Zeitgleich bewegt sich der Visual-Safety-Indicator dadurch zurück in seine Ursprungsposition.

Die Leiterplattensteckverbinder besitzen alle relevanten und gängigen Zulassungen gemäß IEC 61984 und UL 1059 für industrielle Anwendungen. Je nach Verschmutzungsgrad und Überspannungskategorie können mit dem ersten verfügbaren Portfolio im Raster 5 mm Spannungen bis 400 V abgedeckt werden, bei Leitungsquerschnitten zwischen 0,75 mm² bis 2,5 mm². Die dazugehörigen Stiftleisten sind ebenfalls modular aufgebaut und erfüllen ein Höchstmaß an Koplanarität der Stifte für einen automatischen Bestückungsprozess und sind sowohl für das Wellen- als auch Reflowlöten ausgelegt. Der optionale Verriegler an dem Buchsenstecker sorgt am Ende für eine robuste Verbindung.

Weidmüller Configurator für Omnimate 4.0

Um ein schnelles und fachgerechtes Leiterplattendesign umsetzen zu können, müssen neben den Komponenten auch die entsprechenden Daten in relevanter Form zur Verfügung stehen. Nur wer schnell und einfach auf technische Informationen, Software-Tools und fundiertes Anwendungswissen zugreifen kann, entwickelt passgenaue Produkte für die Zukunft. Mit dem Weidmüller Configurator für Omnimate 4.0 stellt Weidmüller eine leistungsfähige Softwarelösung zur Verfügung, die die Auswahl, Konfiguration und Bestellung der Leiterplatten-Steckverbinder beschleunigt, wie der Anbieter mitteilt. Das Tool unterstützt den durchgängigen Engineering Workflow von der Planung bis zur Dokumentation und bietet einfache Bedienung sowie eine übersichtliche Gestaltung für Anwender. Die Produktdaten sind nicht nur in Engineering-Tools, wie dem CAD (Computer Aided Design) zum rechnergestützten Konstruieren in 3D, sondern auch dem EDA (Electrical Design Automation), zur Entwurfsautomatisierung von Leiterplattenlayouts (beispielsweise Mentor, Altium oder Zuken) voll integrierbar. Damit wird sowohl die mechanische als auch die elektronische Entwicklung von Geräten in unterschiedlichsten Dateiformaten unterstützt. Eine 3D Visualisierung unterstützt den Anwender in der Konfiguration seines Steckverbinders innerhalb des Weidmüller Configurators. Über den in der Software integrierten „Angebots-Dialog“ erhält der Kunde, wenn gewünscht, nach Abschluss der Konfiguration im WMC sein persönliches Angebot. Nach Annahme des Angebotes bekommt er seine individuell konfektionierten Steckverbinder in wenigen Arbeitstagen zugesandt.

Weidmüller-Services für exzellentes Gerätedesign

Zu den Serviceangeboten gehören im ersten Schritt grundlegende Informationen zu den Omnimate-Produkten. Der Anwender findet zielgerichtet Dokumentationen, die unter anderem Whitepaper, Angaben zu Luft- und Kriechstrecken, Normen und weiterführende Dokumente zum Download umfassen. Mit der internetbasierten Auswahlhilfe, dem AppGuide, gibt Weidmüller applikationsorientierte Produktempfehlungen. Mit wenigen Klicks eröffnet der AppGuide dem Nutzer eine Auswahl von diversen Applikationen. Er findet für unterschiedliche Gerätefunktionen eine präzise Empfehlung für die am besten geeignete Anschlusslösung, die seine Anforderungen an Handling, Baugröße, Sicherheit, Verarbeitungskosten und Normkonformität abdeckt. Anschließend erfolgt das PCB-Design, bei dem die ausgewählte Anschlusstechnik auf die Leiterplatte gebracht wird. Hier profitiere der Anwender von einem umfangreichen Angebot an EDA-Bibliotheksdaten (Electronic Design Automation) für alle marktüblichen Formate. Produktindividuell wird bereits in der Vorschau sowohl das 3D Bild, das Layout und die Symbolik für den Schaltplan angezeigt. Zur physischen Verifizierung der Auswahl kann der Kunde den kostenlosen Musterservice nutzen: Einfach das gewünschte Muster aus dem Produktkatalog auswählen und die Bestellung abschließen. Anwender erhalten das Omnimate-Produktmuster innerhalb von 72 Stunden weltweit und können direkt loslegen. Durch die QR-Codes auf den Produkten beziehungsweise auf dem Karton, die einen direkten Link zu einem Handlings Video schaffen, wird zudem der Endanwender im Feld in seiner Tätigkeit unterstützt.

